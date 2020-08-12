Российский военкор пришел на выручку задержанным в Белоруссии украинцам

12.08.2020, Москва, Максим Карпенко

Освобожденный из белорусского Центра изоляции правонарушителей российский военкор Семен Пегов позвонил в посольство Украины в Минске и сообщил о задержанных украинских журналистах.

Звонок в посольство он сделал по пути в аэропорт из машины российского диппредставительства, чтобы уведомить украинских дипломатов о находящихся в ЦИПе граждан этой страны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Пегов подчеркнул, что украинское посольство не знает о задержанных, потому что им не выдвигают официального обвинения, а ведут неформальные допросы.

«Двое ребят находятся в ЦИПе. Один по фамилии Колдун, второго Антон зовут, к сожалению, фамилию не помню. Они находятся на первом этаже в камере, в конце коридора справа. Один из Донецкой области, а другой я не помню откуда, но он в последнее время находился и проживал в Минске… Там сутки не было еды, ребят тоже записывали на камеру, опрашивали. Это не был официальный допрос, их опрашивали, по-разному со всеми говорили. Я думаю, что им ваша помощь бы не помешала», – заявил Пегов.

После звонка он подчеркнул, что несмотря на свою позицию в отношении Донбасса, помощь украинским журналистам он оказал из солидарности.

«Все прекрасно знают мою позицию в конфликте Донецка и Киева, но как и сами ребята в Донецке подчеркивали, там никто не воюет против украинского народа, против украинских граждан – воюют против националистов и радикалов, боевиков и тех сил, которые поддерживают их. Обычные люди не должны страдать, потому что мы так или иначе два братских народа», – объяснил российский журналист свою поддержку украинских коллег.

Ранее Пегов был задержан в Минске на протестах за отсутствие аккредитации, но после вмешательства российских дипломатов был освобожден.