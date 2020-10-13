Российский военкор призвал комика Мартиросяна ехать в Арцах, а не ползать по студиям
Известный российский шоумен армянского происхождения Гарик Мартиросян побоялся ехать в Нагорный Карабах, чтобы поддержать соплеменников, а русская рок-певица Юлия Чичерина дала там концерты.
Это возмутило военкора Дмитрия Стешина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Почему вместо Гарика Мартиросяна выступать перед армянскими солдатами едет Юля Чичерина, а Гарик ползает по телестудиям в Москве и призывает Россию начать войну против Азербайджана?
Не, мы русские, конечно добрые и отзывчивые, но мы не дебилы. Если самим армянам Арцах не нужен, зачем мы должны за него впрягаться? Вопрос с подвохом», – написал Стешин в своем телеграм-канале.
Ранее в интервью Владимиру Соловьеву Мартиросян заявил, что ждет от России того же, чего ждут все армяне, – остановить войну и показать, что Армения и народ Арцаха – не одни в этом регионе.
Спасибо!
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