Российский военкор призвал комика Мартиросяна ехать в Арцах, а не ползать по студиям

13.10.2020, Москва, Елена Острякова

Известный российский шоумен армянского происхождения Гарик Мартиросян побоялся ехать в Нагорный Карабах, чтобы поддержать соплеменников, а русская рок-певица Юлия Чичерина дала там концерты.

Это возмутило военкора Дмитрия Стешина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему вместо Гарика Мартиросяна выступать перед армянскими солдатами едет Юля Чичерина, а Гарик ползает по телестудиям в Москве и призывает Россию начать войну против Азербайджана?

Не, мы русские, конечно добрые и отзывчивые, но мы не дебилы. Если самим армянам Арцах не нужен, зачем мы должны за него впрягаться? Вопрос с подвохом», – написал Стешин в своем телеграм-канале.

Ранее в интервью Владимиру Соловьеву Мартиросян заявил, что ждет от России того же, чего ждут все армяне, – остановить войну и показать, что Армения и народ Арцаха – не одни в этом регионе.