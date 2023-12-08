Российский военкор призвал не списывать Украину со счетов раньше времени

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Несмотря на то, что США откладывают вопрос с финансированием Украины, а страны Восточной Европы отказывают от передачи оружия и техники, списывать со счетов ВСУ не стоит.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Коца, само по себе на Украине ничего не развалится, и над победой придется потрудиться.

«Я замечаю перекос в сторону благой глупости о том, что Украине вот-вот хана, о том, что наметился какой-то перелом, войну она проигрывает, к капитуляции ее склоняют, неминуемый переворот, во власти поставят крест на дальнейшей обороноспособности Украины. В общем, чуть-чуть подождать, Украина сама развалится, бригады из-под Крынок, из-под Работино сами разойдутся по домам к мамкам, которые сейчас где-то на Крещатике митингуют по поводу того, что не возвращают их несчастных деточек домой. Ничего там, конечно, само по себе не развалится, и никто никуда не разойдется. Усталость от войны, конечно, есть на Западе, она есть и в самой Украине. Некоторые страны действительно отказываются отправлять Киеву, как Болгария на этой неделе, БТРы свои. Зато на этой неделе Польша отправила очередную партию самоходных артиллерийских установок Krab… Надо расставаться с какими-то вдруг возникшими из западных публикаций иллюзиями о том, что победа над Киевом нам возьмет и счастливо свалится с неба», – заключил Коц.