Российский военкор Сладков: Ситуация на позициях ЛДНР взрывоопасная

08.11.2020, Донецк, Михаил Рябов

Гибель в результате украинского обстрела комбата ДНР Андрея Панькина (позывной «Марик») является тяжелой утратой для защитников Донбасса. На позициях растёт напряжение из-за запрета на боевые действия со ссылкой на Минские соглашения, которые сам Киев и не соблюдает.

Об этом в своем блоге пишет российский военкор Александр Сладков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Погиб комбат Марик. Вытаскивая своего солдата из-под огня. Товарищи дорогие, не имеющие отношения к окопам, вы поймите! Для ДНР комбат, это как командарм для России. Тут людей с таким боевым и тактическим командным опытом десяти не наберётся. Это очень сильная потеря. Марик вырос в комбаты из обычного бойка, ни на день не прекращая воевать. Это сильный удар по военным в Донбассе, по их мотивации терпеть дальнейшие обстрелы», – пишет Сладков.

«…Я сейчас окопную точку зрения представляю, не штабную… Когда «последние силы» терпения закончатся, что будем делать? На линии фронта военные ДНР и ЛНР терпят украинские обстрелы, реально сжав зубы», – предупреждает военкор.

«Я понимаю, что в ЛДНР стараются не нагнетать. Вот актуальный пример: в ДНР готовятся к очень большим учениям, с участием МВД, МЧС, Минздрава, по отражению условного украинского вторжения. Так Народная милиция в предварительной и ознакомительной информации о предстоящих учениях не фигурирует, чтоб не дёргать Киев за усы. Хотя, население и предупреждают: «По городам будут перемещаться танки, не обращайте внимание, это пройдут учения».

И, тем не менее, жители в городах не глухие. Каждый ребёнок отличит «прилёт», от «выхода», «входящий» взрыв от «исходящего» выстрела. Вам любая бабушка, жительница села на линии фронта скажет, чем отличается разрыв гранаты ГП-25 от АГС-17 «Пламя» (подствольного гранатомёта от автоматического). И вот этот безответный огненный налёт, с сотнями разрывов на позициях Народной милиции ДНР никто мимо ушей не пропустил», – уточняет Сладков.

«Москва реально делает всё, чтоб взрыва не произошло. Ситуация с денежным довольствием, с обеспечением в Корпусах Народной милиции, конечно, корявенькая, она позитивно развивается, но с явными побочными явлениями, присущими армии России 90-х. Кстати, украинская армия была вообще в дикой яме, но за считанные годы сильно выросла во всех отношениях, правда за чужой счёт, и денежки эти, как раз, сейчас и отрабатываются», – описывает обстановку автор.

«Все знают, что украинские военные ведут не позиционную, а ОКОПНУЮ войну. Не стоят на своих позициях (как обещали в Минске!!!), а тихой сапой движутся вперёд. Точно так же вьетнамцы удушили приближающимися, ползучими позициями французскую дивизию во Вьетнаме, в Дьен-Бьен-Фу, в 1954 году (речь тогда даже шла о применении американцами ядерного оружия против вьетнамцев, чтоб выручить французов, слава Богу не дошло). Но в плен тогда попали 14000 французов, мир был в шоке. Поэтому, ползучая, окопная война – это не безобидное явление.

Ситуация в Донбассе очень сложная. Её пробуют заморозить, спрятать в чулан, от внешних глаз долой, пытаются прикрыть вуалью перемирия и переговоров, заседаний контактных групп и так далее, но! Что будем делать при накоплении критический массы?» – предостерегает Сладков.