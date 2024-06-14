Российский военкор: «Слобожанская мясорубка» в самом разгаре

Максим Столяров.  
14.06.2024 21:58
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


ВС РФ на Харьковщине перевели наступательные действия в позиционную фазу и методично перемалывают самые боеспособные элитные и стратегически резервы ВСУ, как это было в Артёмовске.

Об этом в эфире радио «КП» заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ВС РФ на Харьковщине перевели наступательные действия в позиционную фазу и методично перемалывают самые...

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«В самой санитарной зоне наступательные действия перешли в некую позиционную фазу. Постепенно мы пытаемся окружать квартал с высотками в центре города, постепенно движемся по 100-150 метров в день в восточных кварталах, но я призываю не ждать каких-то широкомасштабных наступательных действий на этом направлении в ближайшие летние месяцы, потому что сейчас уже можно констатировать, что началась такая операция «Слобожанская мясорубка», в которой мы будем перемалывать, как когда-то в Артёмовске, самые боеготовые украинские части, все их элитные стратегические и оперативные резервы, которые сейчас туда стянуты», – отметил он.

«За последнюю неделю мало что изменилось на этом направлении, единственное, что, конечно, стало больше обстрелов, больше дронов, их очень много у противника на этом направлении. Сюда перекинуты практически все их беспилотные подразделения, включая «Птахи Мадьяра», которых перекинули с Херсонского направления. Самое печальное, что этими дронами атакуют гражданских.

Они имеют возможность залетать через границу на нашу территорию с помощью своих ретрансляторов, и батарейка заканчивается, они атакуют первую попавшуюся машину, и в 95% это гражданские машины», – рассказал Коц.

Он добавил, что на направлении Липцов тоже больших наступательных действий нет, при этом противник пытается контратаковать.

«Были уже две мощные контратаки по н.п. Глубокое, обе они были отбиты, после чего там в полях осталось большое количество тел украинских «захисников», которых даже не пытаются убрать. Видимо, мотивируя это тем, что могут оставить там ещё больше тел своих бойцов», – отмечает военкор.

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