18.06.2020, Москва, Михаил Рябов
 
Политика, Россия, Украина
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Российский военкор Стешин: «Шарий – очередная вышиваночная параша»


Вчерашние акции сторонников блогера Анатолия Шария и стычки с украинскими националистами в центре Киева не должны вызывать никаких восторгов у наблюдателей – т.н. «адекватная Украина» является таким же недружественным по отношению к России проектом, как и Украина бандеровская.

Об этом в своем блоге предостерегает известный российский военкор Дмитрий Стешин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Стешин полагает, что митинг Шария и столкновения с националистами были постановкой, ориентированной на Россию, – чтобы показать существование «адекватной Украины», на которую, якобы, следует ориентироваться, заодно поддерживая финансово.

«Я так понимаю, с помощью Шарика нам пытаются вдуть очередную вышиваночную парашу, которая будет дальше растить украинство за счет русских и на обломках русского языка и культуры. Будет дружить с москалями, но пока они платят деньги. Такая хуторянская хитрость», – отмечает автор.

«Может быть, Шарию в России кто-то и давал какие-то обещания, а он поверил. Но вот в чем проблема – за последние годы, Россия показала ясно, что ей Украина нужна либо русская, либо никакая. А вот Австрийско-Венгерский голем нам не нужен. Отвалилась, так отвалилась, кому не нравится – возвращайтесь в России по «упрощенке». Поэтому не выйдет ничего, дурных в России уже нема», – резюмировал Стешин.

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