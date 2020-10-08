Российский военкор тяжело ранен в результате прицельного авиаудара по храму в Карабахе

08.10.2020, Москва, Владимир Гладков

При обстреле церкви Святого Всеспасителя в городе Шуши в Карабахе тяжёлые ранения получил российский военкор Юрий Котенок.

Сообщение об этом появилось в Telegram-канале военкора, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Друзья. Несколько часов назад автор канала Юрий Котенок был тяжело ранен при обстреле церкви в Шуше. В данный момент за его жизнь борются врачи», – проинформировали в соцсети.

По информации Общественного ТВ Армении, на момент сообщения состояние журналиста было тяжелое, он потерял 3.5 литра крови. Имеются ранения в области грудной клетки, живота и конечностей.

«8 октября в результате второго авиаудара, нанесенного ВС Азербайджана по церкви Святого Всеспасителя в городе Шуши, тяжелые ранения получили граждане РФ, журналисты Юрий Котенок и члены сопровождавшей его группы Левон Арзанов и Грант Бадалян», – прокомментировали в Управлении информации и по связям с общественностью МИД Арцаха.

«Раненые были госпитализированы в Степанакертский медцентр для оказания неотложной медицинской помощи.

Состояние Юрия Котенка оценивается как крайне тяжелое, нестабильное.

Состояние Левона Арзанова и Гранта Бадаляна – средней тяжести. Их жизни ничего не угрожает», – уточнили в ведомстве.

В сети появилось мнение, что авиаудар был неслучайным.

«Юрия Котенка и Арзанова Левона заманили в ловушку. Если первый удар еще можно было списать на ошибку, то второй точно был нанесен по журналистам. Смотрите сами… После первой бомбежки буквально все военкоры устремились в Шуши. Дорога пестрила машинами с надписью PRESS. Все ведущие СМИ стали публиковать материалы оттуда.

Когда мы снимали в храме, над нами постоянно кружил разведывательный беспилотник. И не надо говорить, что он висел там просто так. Он контролировал последствия удара и не мог не заметить десяток корреспондентов, которые работали там! Поэтому второй удар не был случайным. Вторая авиабомба лишь расширила дыру в потолке. Били два раза в одно и то же место. От этого не могли не пострадать военкоры! Кроме удара по независимым СМИ этот никак нельзя объяснить», – написали в Telegram-канале «Anna-News»

Подобным образом на инцидент отреагировал также находящийся в Нагорном Карабахе коллега Юрия Котенка Александр Коц.

«Честно говоря, у меня были некие иллюзии, что азербайджанская артиллерия не будет бить по храмам. Но собор в Шуши накрыли через час после того, как в сети появилось видео – солдаты молятся в храме перед отправкой на передовую. Причем на видео было видно, что там есть и гражданские. Прямое попадание в купол. Запредельный цинизм», – написал военкор в соцсети.

«Азербайджан заявил, что они не били по храму. Знакомая по Донбассу риторика – «обстреляли сами себя».

Но вообще, спасибо Баку за то, что сузили круг поиска. На месте разрыва мы обнаружили разные детали взорвавшегося боеприпаса с импортной маркировкой. В том числе – адаптер, который может использоваться в самонаводящихся боеприпасах», – добавил позже Коц.

«В версию «обстреляли сами себя» при наличии в воздухе беспилотников Азербайджана поверить сложно. В атаку БПЛА – тоже: слишком малы разрушения. Больше похоже на авиаудар. И, коли это не Азербайджан, при всем богатстве выбора остается Турция. С её F-16, которые уже были замечены в регионе. Ну, или Баку все-таки что-то недоговаривает», – предположил журналист.

Донецкий военкор Денис Григорюк так же отметил знакомую риторику по украинским «самообстрелам».

«Удивительно, как тезисы совпадают. Сами по себе стреляют, а агрессоры вообще не при делах, но только мирные жители и военкоры ранены, но не по ту сторону фронта.

Как-то так получается. И всему миру пофиг, главное – какие-то протесты в постсоветских странах», – отметил Григорюк в своём блоге.

Кроме того, политконсультант, востоковед и военкор Игорь Димитриев в своём Telegram-канале поделился подробностями состояния Юрия Котенка.

«Только что вышел хирург Даниелян (он из склифа, говорят – один из лучших), говорит, что пока все идет нормально, по дыханию и гемодинамике все хорошо, легкое зашили, сосуды сшили, кровопотерю восстановили, сейчас повезут на КТ смотреть, что там с ранением поясницы. И продолжат оперировать. До утра пока новостей не будет», – сообщил Димитриев.