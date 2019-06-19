Российский военкор: Тымчук хоть и мудак был, но случайно застрелиться не мог

19.06.2019, Москва, Михаил Рябов

Известный российский военкор Александр Коц считает неправдоподобной версию о случайном самоубийстве украинского пропагандиста Дмитрия Тымчука во время чистки наградного пистолета.

«Я вот как человек, обладающий (на законном основании) оружием, тоже не понимаю, каким образом можно чистить пистолет, чтобы он выстрелил тебе в голову. Как можно вообще чистить заряженный пистолет? Его же чистят в разобранном виде. Тымчук, хоть и мудак по жизни был, но оружие-то в руках держал не первый раз», – комментирует Коц в своем блоге.

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Не верит в самоубийство по случайности и киевский политтехнолог Дмитрий Раимов, знавший Тымчука.

«Дмитрий Тымчук застрелился. Он читал у нас… лекцию в 2014. Как только пошло по Крыму. По версии следствия, он чистил свой наградной пистолет и нажал на курок.

Военный. Профессиональный военный. Взял чистить оружие. Заряженное. И застрелился.

Направив на себя. Пистолет. Да это бред.

При чистке оружие разбирают. Вынимают из него обойму, разбирают основную часть. Все элементы вынимают и чистят. Всегда проверяют оружие на заряженности. И не могу понять, чего держать наградной ствол заряженным?!» – комментирует Раимов.