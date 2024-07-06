Российский военкор: У наших появились группы «Потрошителей аэродромов»

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ВС РФ создали специальные боевые группы, которые работают исключительно по аэродромам и скоплениям украинской авиатехники, результаты чего можно было видеть на протяжении всей прошедшей недели.

Об этом в эфире радио КП заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы начали осмысленную работу по выносу украинской авиатехники, по крайней мере, там, докуда сегодня достают наши беспилотные средства авиаразведки, а достают они очень далеко. Буквально на неделе атакованы три аэродрома, день за днём, что называется. Даже на Украине признали потери. …Те, кто будут поставлять F-16, они за этим пристально следят, потому что высокие потери – это, конечно, не лучшая реклама для самого коммерчески успешного американского боевого самолёта. …Такая, не очень радужная атмосфера в преддверие прибытия F-16. Вообще это довольно тяжёлые цели. О чём говорят эти уничтожения? О том, что у нас появились группы, которые работают исключительно по аэродромам, по авиационным средствам. Это первое такое проявление, я их называю «Потрошители аэродромов», – рассказал Коц.

Он добавил, что задача эта – непростая, поскольку украинцам помогает разведка НАТО.

«Поймать на аэродроме украинский самолёт и уничтожить его довольно непросто. Их не так уж много. Западные оценки – около 100 бортов, но из них порядка 40 – это вертолёты. Во-первых, они постоянно перемещаются, во-вторых, НАТО постоянно снабжает разведданными о готовящихся ударах, о возможных ударах, и моментально поднимаются самолёты в небо. Как это было накануне ударов по Миргороду. Готовился удар по Одессе, там два «МиГа» находились, противник поднял их в небо, и удары были отменены. А по взлётно-посадочным полосам бить бессмысленно – их очень быстро восстанавливают», – объяснил военкор.