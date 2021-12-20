Российский военкор: В новых войнах будущее за геймерами с цветными волосами и серьгой

20.12.2021  11:22 (Мск), Москва,
Максим Карпенко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня


В новых войнах будущего игроки в компьютерные игры в перспективе смогут сделать гораздо больше, чем обученные спецназовцы.

Об этом во время круглого стола в Москве заявил военный журналист Александр Харченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В новых войнах будущего игроки в компьютерные игры в перспективе смогут сделать гораздо больше,...

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«В будущем зачем нужно диверсантов отправлять для того, чтобы уничтожить какого-то человека, перебираться через линию обороны? Подошел на три километра – взял, запустил [БПЛА] и ликвидировал цель. Все, в этом будущее. И дешевизна, и простота, и универсальность – вот, куда нужно смотреть… И в этом и будет будущее всех конфликтов», – сказал журналист.

«Зачем тебе обучать группу спецназа, которая 10 лет жила в полевых условиях, кого-то убивала, если ты можешь взять геймеров, над которыми сейчас все смеются: «Патлатые, с цветными волосами, серьгой в ухе, что они могут в современном конфликте?». Да он может гораздо больше уже даже сейчас, чем спецназовец, только нужно найти ему достойное применение», – заявил Харченко.

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