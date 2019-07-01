Российский военкор заявил, чем грозит пленение Украиной соратника Стрелкова

01.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Украинские СМИ сообщают о захвате бывшего начальника ПВО Первой Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха.

Об этом в своём Telegram-канале заявил симпатизирующий ДНР российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть опасения, что СБУ готовит очередную информационную «бомбу» по малазийскому Боингу. Один укропский канал публикует инфу о том, что украинские ССО выкрали из Снежного (ДНР) «бывшего начальника ПВО 1 Славянской бригады Цемаха Владимира Борисовича». Который, как подчеркивается, в момент крушения МН-17 находился в Снежном. А по украинской версии, Бук стрелял из-под Снежного.

Сообщается, что Цемах был накачан психотропными веществами и вывезен в инвалидной коляске через пункт пропуска «Марьинка». Если это действительно так, то скоро миру предъявят новые «доказательства» вины России.

Можно не сомневаться, что обработанный препаратами человек на камеру скажет все, что ему напишут в СБУ», – опасается Коц.

«Короче, помимо того, что российским Буком, как мы знаем из голландского доклада, командовали отставные офицеры, они еще и входили в прямое подчинение к начальнику ПВО Славянской бригады. Такое вот шапито на гусеницах. Только похищенному человеку сейчас явно не до смеха. Если он и вправду похищен», – резюмировал военкор.

Напомним, обнародованный на Западе доклад о причинах падения малайзийского Боинга летом 2014 года возложил вину за этот инцидент на добровольцев из отряда Игоря Гиркина (Стрелкова) контролировавших в то время территорию падения самолета.