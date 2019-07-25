25.07.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Украина
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Российский военкор: Зеленский взял курс на государственный терроризм

Сообщение СБУ о захвате российского танкера под предлогом его участия в блокировании Керченского пролива – еще одно свидетельства намерения Владимира Зеленского продолжать курс своего предшественника Петра Порошенко.

Такое мнение в своем блоге высказал российский военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это конечно звиздец, но при этом – ничего нового. Вслед за Порошенко Зеленский взял курс на политику государственного терроризма, когда официальные власти захватывают людей в заложники для последующего обмена. Давайте поговорим о формате «всех на всех»?» – комментирует Коц.

Российские официальные лица, напротив, традиционно оставляют шанс Зеленскому, призывая верить в козни Петра Порошенко, а не нового украинского президента.

«Скорее всего, старая команда уходящих военных, понимая, что будет замена всех высших руководителей, решила напоследок усложнить для Зеленского стартовые позиции на его предстоящих переговорах с Россией», – сказал телеканалу «360» первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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