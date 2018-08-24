Российский военный эксперт: Думаю, это последний парад в Киеве

24.08.2018, Севастополь, Елена Острякова

Состоявшийся сегодня в Киеве украинский парад по случаю «Дня независимости» должны анализировать не военные эксперты, а политические.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил кандидат политических наук, капитан первого ранга в отставке Сергей Горбачев.

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«Парад показал, что, даже спустя много лет, украинская армия, как бы ни кичились ее руководители, остается наследницей советской армии. Украина не смогла стать самостоятельной с точки своего военно-технического потенциала. Все, что имеет Украина, – это советские разработки. Может быть, несколько модифицированные. Принципиально нового не создано, и вряд ли будет создано, ибо мощнейший ОПК полностью дезорганизован, а по некоторым направлениям утрачен», – сказал Горбачев.

В качестве примера он привел реализацию украинских кораблестроительных программ.

«Украина смогла достроить три корабля, которые не успели до конца довести при Советском Союзе. За время своего независимого существования она построила лишь несколько катеров прибрежного действия типа «Гюрза». Несколько из них были проданы Туркмении, а 6 вошли в состав ВМС Украины. Это все, чего держава достигла», – сказал Горбачев.

Эксперт полагает, что все инциденты, произошедшие с комплексом «Бук», сломавшимся танком и упавшим в обморок солдатом нужно рассматривать как «оговорки по Фрейду»,

«Порошенко и его окружение стремились этим парадом продемонстрировать самостоятельность и дальнейшее отдаление Украины от России. Эти потуги критики не выдерживают. Ввод в оборот нового воинского приветствия, цитирование с ошибками гимна УПА, новая униформа, – все диссонирует и говорит о том, что это – инородные вещи, которые большинством населения Украины позитивно не воспринимаются. Идея достижения независимости оказалась несостоятельной. Думаю, это последний парад в Киеве», – подытожил Горбачев.