Российский военный эксперт: Убийство Захарченко обойдётся Украине очень дорого

31.08.2018, Киев, Игорь Петров

Убийство главы ДНР Александра Захарченко обойдется очень дорого Украине. Об этом в своем блоге пишет российский военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Александр Захарченко подло и цинично убит в центре Донецка в ходе, так называемого, «школьного» перемирия. Убит украинской ДРГ так же, как год назад был убит «Гиви», а два года назад «Моторола».

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Почему не защитили? Реально это невозможно сделать. Республика маленькая, граница прозрачна – у половины жителей Донбасса родня на Украине и наоборот. Поэтому проникнуть на территорию республики любому диверсанту проблем больших нет. Их выявляют и ловят, но это охота на гадюк на болоте.

Убийство Захарченко новая страница противостояния – убит не полевой командир, не военный, а политик. К тому же, завязанный в исполнение «минских соглашений», которые теперь ещё больше повисают в воздухе, как устаревшая условность.

Украина плоть от плоти наследники бандеровской мрази, для которых террор и убийства это суть их власти. Но, посеявший ветер, пожнёт бурю. Смерть Александра Захарченко обойдётся Украине очень дорого», – пишет Шурыгин.

Он также обратил внимание на последнюю строку соболезнований Владимира Путина в связи с гибелью Захарченко. «Россия всегда будет вместе с вами», – обратился Путин к жителям ДНР.

«И прекратите визжать, что кто-то собирается сдавать Донбасс! Первая танковая армия на границе с бандеровским рейхом иного мнения», – комментирует Шурыгин.