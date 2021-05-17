Российский военный: Присоединение Белоруссии принесёт больше проблем, чем пользы

17.05.2021, Москва, Максим Карпенко

Нынешняя Белоруссия абсолютно не нужна России в качестве нового субъекта. Ее присоединение приведет к таким же проблемам, что и в случае с Крымом, но, в отличие от полуострова, Россия не получит вместе с территорией каких-либо преимуществ.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил полковник Центрального аппарата Минобороны РФ в запасе Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В текущей конфигурации Белоруссия не представляет для России никакой ценности, совершенно никакой. Ни с экономикой, ни со всеми этими вопросами. Кто будет долги белорусские платить? Ну ладно, мы, положим, может быть, и спишем, и то вряд ли. Кто с инвесторами будет рассчитываться по белорусским займам, которые, тем более, идут на фондовом рынке? Кто будет платить долги Китаю, кто будет демонтировать это замечательное китайское оборудование, чтобы поставить туда нормальное?

Потом вопрос – какое нормальное оборудование мы туда сможем поставить? Опять, как с Крымом, получим такие же варианты, что через третьи-пятые руки, через создание левых фирм и прокладок? Зачем надо такая история, если выигрыша практически, выхлопа никакого. Плюс социалка, плюс поднятие уровня социальной обеспеченности населения Белоруссии до российских стандартов. Поднятие уровня работы государственных и муниципальных органов Республики Беларусь до российских стандартов», – заявил Трухан.