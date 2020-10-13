Российский военный в Крыму застрелил сослуживца

13.10.2020, Севастополь, Виктор Орлов

ЧП в одной из воинских частей на территории Крыма: российский военный застрелил сослуживца.

Об этом «ПолитНавигатору» сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

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«Командование Черноморского флота совместно с правоохранительными органами проводят проверку по факту гибели военнослужащего по контракту в одной из воинских частей, дислоцированной на территории Республики Крым, в результате огнестрельного ранения.

По предварительным данным военнослужащий по контракту грубо нарушил требования безопасности и произвел выстрел из штатного оружия, ранив находившегося рядом другого военнослужащего по контракту.

Причины произошедшего устанавливаются», – говорится в сообщении.