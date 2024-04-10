Российский военный вертолёт упал в море возле Крыма

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На Западном побережье Крыма в районе пгт Черноморское упал российский военный вертолет Ми-24. Минобороны РФ называет предварительной причиной отказ техники, однако отслеживающие активность в зоне СВО неофициальные источники выдвигают версию о возможности «френдлифайер»

Сообщения Минобороны РФ крайне скудны. Крушение произошло в 6 утра, проводится поисковая операция. Количество людей на борту не уточняется, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Украинская сторона первой стала разгонять сведения о ЧП.

«По имеющейся информации можно говорить, что был взрыв этой машины в воздухе. Причины пока что не установлены… Проходила поисковая операция. Были задействованы другие вертолеты, был задействован катер. Что касается судьбы экипажа, пока что информации нет. Все это проходило недалеко от Черноморского», – сказал спикер ВМСУ Дмитрий Плетенчук.

Российский паблик «Записки ветерана» выдвигает версию о том, что причиной гибели воздушного судна мог стать «дружественный огонь» в то время, как вертолёт вёл разведку вражеских БЭКов в акватории.

«К сожалению, дружественный огонь является нашей пока не решенной проблемой. Война», – констатирует автор.

Несколько дней назад над Севастополем был сбит военный самолет. Летчик успел катапультироваться и спускался на парашюте. ЧП совпало с сообщением мониторинговых каналов об угрозе новой масштабной ракетной атаки на Крым – в контролируемой Киевом части Херсонской области была поднята в воздух вражеская авиация. Тогда не исключалось, что причиной ЧП мог стать «дружественный огонь» в условиях, когда ПВО в Севастополе готовилось отражать очередной налёт ВСУ.