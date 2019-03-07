Российский военный заявил о готовности нанести удар по «соборам Парижа»

07.03.2019, Симферополь, Максим Карпенко

Европа должна понимать, что в случае военной провокации США, которые планируют разместить ракеты в странах ЕС, Россия не будет думать о культурных ценностях Парижа и Берлина, а нанесет удары по центрам принятия решений.

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Об этом в эфире интернет-канала NewsFront рассказал российский военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам военного эксперта, России не потребуется тратить ресурсы для того, чтобы перенастроить цели в случае размещения американских ракет в Европе.

«Ход, который напрашивается, — это вернуть ракеты в Европу, чтобы сократить подлетное время уже не 30 минут или час, а до 5-6 минут. Ну, для России это не проблема, нам просто придется перенацелить ракеты.

Да, очень жаль соборы Парижа, да, конечно, древнюю Германию, Чехию, Прагу и Варшаву. Но, дорогие друзья, если оттуда раздастся хотя бы один выстрел ракеты или запуск, мы же не будем думать об исторических ценностях Парижа, Берлина, Праги или Варшавы – мы будем стрелять по тем пусковым установкам, которые запустили в Россию и, естественно, мы будем наносить удары и по центрам принятия решений», – заявил Баранец.