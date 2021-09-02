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02.09.2021 13:59 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Крым, Политика, Россия, США, Сюжет дня
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Российский ВТБ-банк вновь отказался от работы в Крыму

Крупнейшим российским банкам нет необходимости заходить в Крым. Об этом на полях Восточного экономического...

Крупнейшим российским банкам нет необходимости заходить в Крым.

Об этом на полях Восточного экономического форума заявил глава ВТБ Андрей Костин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Банковский сектор там достаточно закрывают РНКБ и банк «Россия», абсолютно. Там было, конечно, резкое падение кредитования после 2014 года. Сейчас оно восстанавливается. В принципе, больших проблем я не вижу в банковском секторе, чтобы туда заходить крупным банкам», — сказал Костин.

Он назвал тех, кто возмущается отсутствием крупных банков в Крыму, «ура-патриотами».

«Но это невозможно, это попадание сразу под все санкции европейские, американские», – Костин.

В 2016 году президент ВТБ Андрей Костин заявил, что не планирует начинать работу в Крыму из-за угрозы западных санкций. При этом Костин владеет винзаводом «Альма Велли», расположенном на полуострове.

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