Российский ядерщик: нужно пойти навстречу Украине и отключить ее от ЗАЭС

23.08.2022  16:56 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Провокации, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Персонал Запорожской АЭС, взятой под контроль Россией, нужно проверить на полиграфе.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил бывший начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью объектов использования атомной энергии Госатомнадзора СССР, доктор технических наук, профессор Владимир Кузнецов.

Персонал Запорожской АЭС, взятой под контроль Россией, нужно проверить на полиграфе. Об этом, передает...

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Он достаточно жестко отреагировал на задержание двух сотрудников ЗАЭС, которые выступали в роли наводчиков украинской артиллерии, бьющей по станции.

«Я раньше говорил и сейчас повторю, что персонал станции надо «чистить», как минимум отправлять всех на полиграф. Вот в рядах сотрудников и оказались наводчики, которые, пользуясь GPS, корректировали огонь ВСУ по станции, по своим же коллегам.  Я думаю, что это не последние из тех, кто будет задержан», – сказал эксперт «Московскому комсомольцу».

Он считает, что обстрелы АЭС будут продолжаться.

«В апреле на Чернобыле, когда АЭС была под нашим контролем, националисты обесточили станцию, но почему-то об этой провокации все уже забыли. Сейчас могли бы отключить электроэнергию Запорожской АЭС на территории Украины. Ее доля — 15% от всей вырабатываемой энергии в стране. Но руководство станции этого не делает.

Однако если украинцы пускают ракеты по станции, значит, они сами добиваются того, чтобы АЭС была отключена. Значит, надо пойти им навстречу», – считает Кузнецов.

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