Российский ядерщик: нужно пойти навстречу Украине и отключить ее от ЗАЭС
Персонал Запорожской АЭС, взятой под контроль Россией, нужно проверить на полиграфе.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил бывший начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью объектов использования атомной энергии Госатомнадзора СССР, доктор технических наук, профессор Владимир Кузнецов.
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Он достаточно жестко отреагировал на задержание двух сотрудников ЗАЭС, которые выступали в роли наводчиков украинской артиллерии, бьющей по станции.
«Я раньше говорил и сейчас повторю, что персонал станции надо «чистить», как минимум отправлять всех на полиграф. Вот в рядах сотрудников и оказались наводчики, которые, пользуясь GPS, корректировали огонь ВСУ по станции, по своим же коллегам. Я думаю, что это не последние из тех, кто будет задержан», – сказал эксперт «Московскому комсомольцу».
Он считает, что обстрелы АЭС будут продолжаться.
«В апреле на Чернобыле, когда АЭС была под нашим контролем, националисты обесточили станцию, но почему-то об этой провокации все уже забыли. Сейчас могли бы отключить электроэнергию Запорожской АЭС на территории Украины. Ее доля — 15% от всей вырабатываемой энергии в стране. Но руководство станции этого не делает.
Однако если украинцы пускают ракеты по станции, значит, они сами добиваются того, чтобы АЭС была отключена. Значит, надо пойти им навстречу», – считает Кузнецов.
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