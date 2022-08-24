Российский юрист: Надо уничтожить киевский режим, не опасаясь ядерной войны с США

Новости Украины

Агентура украинского террористического режима окутала уже всю Россию, и пока киевский режим не будет уничтожен, покоя не будет никому.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский юрист и писатель Павел Астахов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Обсуждая теракты, которыми Украина пытается запугивать россиян и уничтожать народ Донбасса, эксперты в студии Владимира Соловьева сошлись во мнении, что украинским режим нужно признать террористическим.

«Не Украина и не народ Украины является спонсорами терроризма, а те, кто прорвались к власти в 2014 году, путём переворота и террористических методов. Турчинов, Яценюк, Порошенко, Зеленский и все их пособники. Вот это настоящие террористы. Потому что они возродили террористические, бандеровские методы: убивать, резать, насиловать, взрывать, убивать журналистов, уничтожать лидеров политических и общественных. По совокупности того, что они уже сделали и уже совершили, их надо признавать террористами», – сказал он. «Суть терроризма, она – в чем состоит? В запугивании. Да, нас не запугать. Да, мы успешно воюем с террористами. Две войны на Кавказе выиграли с террористами. Третью специальную военную операцию проводим в Сирии против арабских ячеек террористических очень успешно. Нас и наших детей убивали в Беслане, в Будённовске, в Норд-Осте, на Донбассе. Нас взрывали в поездах, в самолётах, в метро, жилых домах. Нас этим не запугать», – добавил юрист.

Астахов призвал бороться с украинским терроризмом путем правового оформления оного, дабы уничтожить его в Украине и его последователей на территории самой Российской Федерации.

«Мы должны им отвечать правовыми методами. Потому что, если мы этого не будем делать, если мы террориста не уничтожим в его логове, он продолжит совершать террористические акты. Теперь обратите внимание, как всё было спланировано. Массированная информационная подготовка накануне, чётко спланированный и проведённый террористический акт и сразу массовые вбросы через наших национал-предателей. Причем, смотрите, не только через тех, кто в Европе сидит, в Прибалтике и Украине, но и у нас в стране. В районе уральских гор. Так вот это всё, это спрут, гигантский спрут одной террористической организации, которая называется киевская власть. Вот по совокупности всех совершенных преступлений против человечества, против мирного населения, что, кстати, признано и ведущими мировыми правозащитными организациями, такими как «Amnesty International». Разбрасывание противопехотных запрещенных мин, убийство детей, сжигание людей, биологические лаборатории. Они должны быть признаны террористической организацией, спонсором терроризма», – сказал юрист.

Эксперт призвал – не боятся Запада и его санкций и не затягивать с принятием соответствующего решения, которое бы признавало украинские власти террористами и, следовательно, развязывало бы руки для ликвидации угрозы российской безопасности.

«Что мы опасаемся до сих пор? Мы ждём, когда поезда и самолёты начнут взрывать? Они начнут взрывать. Мы кого опасаемся? Запада и Америку? Так простите, американцы за пустую пробирку повесили законно избранного президента, убили полмиллиона детей, до этого пол Вьетнама сожгли напалмом, до этого дважды применили ядерное оружие против мирного населения. Американцы как всегда замолчат и отступят. Поэтому не надо их стесняться. Для русского ядерная война – это не катастрофа, это начало новой вечной жизни. А вот для Запада и американца – это конец земной гегемонии. Поэтому, давайте, чтобы до этого не доводить, будем действовать правовыми методами. Потому что с любых позиций, киевская власть – террористическая. С международно-правовых, с уголовно-правовых, специальных – это террористы. Так вот, лучше их признать спонсорами терроризма ну и заодно ещё жахнуть», – призвал Астахов.