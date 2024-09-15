Российский заукраинец: Кремль пойдёт на переговоры, когда катастрофическая ситуация в Киеве «дойдёт до предела»

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Украина должна была инициировать мирные переговоры осенью 2022 года, когда ВСУ имели реальные успехи на Херсонском и Харьковском направлениях.

Об этом в интервью российско-американскому телеканалу RTVI заявил основатель либеральной партии «Яблоко» Григорий Явлинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Останавливаться надо было в 2022 году осенью, как минимум. Должна была быть такая инициатива. Я уже не говорю про турецкие договоренности. Тот факт, что о них все говорят, свидетельствует о том, что по ним чуть ли тоскуют. Так надо было решать все. Кто отменил это все, хорошо известно. Американцы. Нуланд, все прочие сказали: ни в коем случае, продолжайте. За чей счет? За чью кровь?» – сказал Явлинский.

По его мнению, вторжение в Курскую область не станет поводом для переговоров, потому что «с военно-стратегической точки зрения было ошибкой».

Теперь, считает Явлинский, переговоры состоятся, когда катастрофическая ситуация с украинской энергетикой, экономикой и финансами «дойдет до передела».