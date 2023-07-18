Российский зерновой союз доволен отказом от похабной сделки

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Россия поступила правильно отказавшись продлить так называемую зерновую сделку, позволяющую вывоз зерна из украинских портов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский.

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«Россия от этой сделки несла только ущерб. Она нам ничего не давала. Надеюсь, теперь потери будут как минимум нивелированы, а как максимум – вовсе прекратятся. Россия в среднем теряла от $10 до $20 на тонне отправляемого за рубеж зерна из-за рисков при его поставках. Максимальный дисконт, с которым мы торговали, доходил до $70. Эти финансовые потери – исключительно следствие зерновой сделки», – сказал Злочевский в интервью «Московскому комсомольцу».

Он объясняет, что изначально сделка должна была облегчить российские зерновые поставки, в частности заход судов в порты, фрахт, получение страховок, но ничего этого сделано не было.

По его словам, Россия несла потери, но долго не выходила из соглашения, поскольку надеялась на выполнение поставленных условий и получение определенной экономической выгоды.

«Выход из сделки положительно скажется на России. Мы уберем дисконт на зерно, и наш товар будет соответствовать мировым ценам», – прогнозирует президент РЗС.

При этом он назвал «фикцией» разговоры о якобы помощи бедным странам поставками украинского зерна.

«Поставки украинского зерна не были заточены под нуждающиеся в продовольствии африканские страны. Это была пиар-истерия, ни на каком фундаменте не основанная. К чему она привела? К бешеному повышению цен на зерно. Вся аргументация необходимости этой украинской зерновой сделки в отношении бедных стран выглядит смешно, если не абсурдно», – резюмировал Злочевский.