Российский зерновой союз доволен отказом от похабной сделки

Олег Кравцов.  
18.07.2023 12:40
  (Мск) , Москва
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Дзен, Зерно, Россия, Украина


Россия поступила правильно отказавшись продлить так называемую зерновую сделку, позволяющую вывоз зерна из украинских портов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский.

Россия поступила правильно отказавшись продлить так называемую зерновую сделку, позволяющую вывоз зерна из украинских...

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«Россия от этой сделки несла только ущерб. Она нам ничего не давала. Надеюсь, теперь потери будут как минимум нивелированы, а как максимум – вовсе прекратятся. Россия в среднем теряла от $10 до $20 на тонне отправляемого за рубеж зерна из-за рисков при его поставках. Максимальный дисконт, с которым мы торговали, доходил до $70. Эти финансовые потери – исключительно следствие зерновой сделки», – сказал Злочевский в интервью «Московскому комсомольцу».

Он объясняет, что изначально сделка должна была облегчить российские зерновые поставки, в частности заход судов в порты, фрахт, получение страховок, но ничего этого сделано не было.

По его словам, Россия несла потери, но долго не выходила из соглашения, поскольку надеялась на выполнение поставленных условий и получение определенной экономической выгоды.

«Выход из сделки положительно скажется на России. Мы уберем дисконт на зерно, и наш товар будет соответствовать мировым ценам», – прогнозирует президент РЗС.

При этом он назвал «фикцией» разговоры о якобы помощи бедным странам поставками украинского зерна.

«Поставки украинского зерна не были заточены под нуждающиеся в продовольствии африканские страны. Это была пиар-истерия, ни на каком фундаменте не основанная. К чему она привела? К бешеному повышению цен на зерно. Вся аргументация необходимости этой украинской зерновой сделки в отношении бедных стран выглядит смешно, если не абсурдно», – резюмировал Злочевский.

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