Российский журналист: «Израилю в гробу аплодируют лидеры третьего рейха»

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Израиль стирает границы между правилами ведения войны и военными преступлениями

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит российский военкор Александр Коц.

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Он отмечает, что арабо-израильские обострения у него давно «ассоциируются с несчастными палестинцами, которые тычут в камеру тельцами убитых израильтянами детей, а потом шумно хоронят их многотысячной толпой».

«Тель-Авив никогда не считался с «сопутствующим ущербом». Но то, как он наносит его сейчас, вызывает оторопь. После террористического нападения на свое государство, Израиль методично отыгрывается на мирных жителях Газы. И это не вызывает никакого отторжения у «цивилизованного» западного мира. Хотя иные заявления и действия евреев тянут на риторику тех, кто когда-то устроил холокост. «Мы воюем с человеческими животными и действуем соответственно. Я отдал приказ о полной блокаде сектора Газа. Там не будет ни электричества, ни еды, ни топлива, все закрыто», – хвалится министр обороны Йоав Галлант. И от этого сквозит такой богоизбранностью, что лидеры Третьего Рейха аплодируют в гробу», – пишет Коц в «Комсомольской правде».

Он не понимает, почему министр здравоохранения Израиля Моше Арбель дал указание государственным больницам отказаться от лечения захваченных боевиков ХАМАС.

«Черт с ней, с клятвой Гиппократа. Но в Газе сейчас сотни израильских заложников. Их ведь тоже могут лишить лечения. Безусловно Израиль имел право ответить на террористический удар. Вот только жертвами этого ответа становятся гражданская инфраструктура и мирные жители, расчеловеченные израильской пропагандой. А реальные террористы, несмотря на круглосуточные ковровые бомбардировки, продолжают выпускать сотни ракет по израильским городам», – продолжает автор.

По его словам, «пропустив болезненный удар, Тель-Авив моментально дошел до состояния загнанного в угол зверя, которому нечего терять».

«А геополитическое расположение Земли Обетованной к такому состоянию вполне располагает. И чем выше будет градус озверения израильтян, тем острее будет реакция их соседей. Чувствуя за своей спиной мощного союзника в лице США, Израиль, с его молчаливого согласия, сегодня стирает границы между правилами ведения войны и военными преступлениями. А значит и ту грань, которая отделяет человека от «человеческого животного», – резюмирует Коц.