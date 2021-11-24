Российский журналист: Москва не готова пробивать коридор в Приднестровье

Новости Украины

«Газпром», несмотря на угрозы остановки поставок газа в Молдову из-за задержки платежей, не сможет этого сделать, поскольку это будет означать лишение газа Приднестровья и угрозу разморозки конфликта вокруг ПМР. К широкомасштабной военной операции по пробиванию коридора к непризнанной республике, которая наверняка обернется новыми санкциями и ударом по экономике РФ, – Кремль сегодня не готов.

Об этом в эфире канала PolitWera заявил Максим Юсин журналист-международник в издательском доме «КоммерсантЪ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ранее представитель компании Сергей Куприянов в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что «Газпром» предупредил Молдавию, что может остановить поставки газа, если не получит платеж, приходившийся на 22 ноября.

«Нельзя воевать сразу со всеми, нельзя воевать сразу на многих фронтах, иначе мы повторяем ошибку Украины – Украина умудрилась со всеми соседями испортить отношения, и это – на пустом месте. Мы должны выбирать приоритеты. С Молдавией, тем более на газовом фронте, мы воевать не можем, потому что весь газ, прежде, чем дойти до Молдавии, вначале идет в Приднестровье, а идет еще через Украину. То есть, если сейчас «Газпром» прекращает в знак протеста против того, что молдаване не оплачивают текущие контракты, то автоматически этот газ не пойдет Приднестровье. Все. Мы в заложниках этой ситуации, и Приднестровье висит у нас гирями на наших ногах, потому что это единственный региональный конфликт на постсоветском пространстве, где мы связаны по рукам и ногам именно из-за крайне невыгодного географического положения Приднестровья. С Абхазией, с Южной Осетией с ДНР и ЛНР все нормально, они выходят к нашим границам, и никаких сюрпризов неприятных для нас не буде,т даже если кто-то там решил изменить статус-кво», – прокомментировал эти слова Максим Юсин.

Наказывая Молдову за долги, Россия одновременно рикошетом ударит и по своим людям на другом берегу Днестра, отметил он.

«Более того, мы меньше всего заинтересованы в том, чтобы сейчас снова реанимировался конфликт в Приднестровье, потому что, если вдруг там что-то начнется… А есть такие замыслы у наших противников – что это вот такое устроить в Приднестровье, чтобы Россия попала в геополитическом ловушку. Потому что, если вдруг (чисто гипотетически представляю вариант) Молдавия, усилившаяся за счет от своего альянса с Румынией, попытается там навести «конституционный порядок»… Украина окажет помощь (а Украину тоже их хлебом не корми, дай подавить сепаратистов, российские войска там стоят в тылу у Украины)… в общем понятно, что Украина готова подключиться. Что нам делать тогда? Тогда мы против своей воли будем опять обязаны в этот конфликт вмешаться, чтобы помочь Приднестровью. Как мы это сможем сделать чисто технически, географически? Только начать боевые действия с Украиной и пробив коридор через Одесскую область. Нужно нам это? Я не уверен, что из-за Приднестровья столь серьезное геополитическое решение, чреватое такими последствиями, новыми санкциями, обрушением экономики, – наши власти готовы принять. Поэтому задача – в эту ловушку не попасть, и, соответственно лучше бы Молдавию держать на крючке, в том числе и с помощью этих газовых контрактов. Тем более, что, по большому счету, не столь уж много газа туда продаем. А сколько Африка нам осталась должна? Мы прекрасно понимаем, что Молдавия по своему развитию на уровне африканских государств, которым мы все долги прощаем. Это «черная дыра» такая, на самом деле, и понятно, что с ними всегда будут проблемы, всегда они так вот будут капризничать. Это очень тяжелые собеседники. Когда сюда приезжал министр иностранных дел, и я слушал его интервью «Эху Москвы», тоже, в общем-то, было понятно, насколько это сложный собеседник. С ними почти невозможно о чем-то конкретном договориться. Но, опять-таки, я повторяю – надо выбирать приоритеты. Главный наш противник на постсоветском пространстве и в этом регионе – это Украина, поэтому на другие направлении нам отвлекаться не надо, мы не выдержим, если будем одновременно враждовать со всеми, кто так или иначе нас «кинул», где-то нас обидел, где-то уязвил. Нужно на что-то закрыть глаза и относиться философски и стоически», – сказал журналист.