Российский журналист оправдал игнорирование референдума в Приднестровье

27.10.2021 13:31 (Мск), Москва, Максим Карпенко

России выгодно добиться реинтеграции Приднестровья в Молдову на правах субъекта федерации – это позволит снять нагрузку финансового обеспечения ПМР, а также гарантирует победу пророссийских сил на любых молдавских выборах.

Об этом в эфире интенет-канала PolitWera заявил журналист-международник Александр Носович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В интересах России приднестровский вопрос разрешить. Я считаю, что идеальным решением для России была бы реинтеграция Приднестровья с Республикой Молдова, при которой Приднестровье становится частью федерации. Безусловно, полная амнистия тем, кто боролся за независимость Приднестровья в начале 90-х годов, кто организовал этот русский бунт против прорумынской постсоветской власти в Кишиневе. Для нас это выгодно, потому что: а) избавляет нас от необходимости финансировать непризнанную республику, б) позволяет нам убрать оттуда российских военных, избавить их от опасности провокаций, которым они там подвергаются, и в) это делает Молдавию стопроцентно дружественной нам страной, потому что, с учетом граждан Приднестровья, которые будут участвовать в молдавских выборах, пророссийский сегмент электората будет составлять абсолютное большинство населения. То есть, это будет как в Белоруссии. Вот на этом строится, это моя гипотеза, на этом и строится политика России в отношении Республики Молдова», – заявил Носович.

17 сентября 2006 года в Приднестровье – созданном в 1990 году государстве с полумиллионным населением – прошел референдум по вопросу о будущем республики. Тогда 97,2% граждан (при явке 78,6%) высказались за независимость ПМР и последующее свободное присоединение к Российской Федерации.