Российский журналист призвал смотреть на украинцев без розовых очков

25.02.2019, Москва, Владимир Гладков

Людей, которые готовы услышать Россию на юго-востоке Украины осталось не более 30 – 35 процентов.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил журналист российского издания «Коммерсант» Максим Юсин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне как русскому человеку в нынешних границах Украина не нужна, потому что для меня люди из Ивано-Франковска, Тернополя, из Львова – абсолютно чужие во всём. Более того, для меня по психотипу совершенно чужие люди из Винницы, Полтавы и так далее, они другие.

Другое дело, что на Украине есть представители русского психотипа, их много в Донецкой, Луганской областях, Одесской, Харьковской и далее по списку – это полноценные граждане Украины, их ни в коем случае нельзя дискриминировать, в том числе, по языку. Я не верю, что кому-то тут нравится, что людей в Мариуполе, в Харькове поголовно заставляют в школах, больницах, поликлиниках говорить по-украински. Это ненормально», – заявил Юсин.

«Сейчас зачищено политическое пространство настолько, что они проголосовать не могут. Говорят, надо работать с теми людьми, кто готов нас услышать – надо, сердцем я понимаю и согласен. Но когда включаются мозги, включается знание украинской ситуации, давайте снимем розовые очки и признаем, что тех людей, которые готовы нас слышать, воспринимать и проголосовать за те партии, которые более или менее нам симпатичны, их там не больше 30-35 процентов», – добавил журналист.