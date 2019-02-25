//exit;
25.02.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Общество, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Российский журналист призвал смотреть на украинцев без розовых очков

Людей, которые готовы услышать Россию на юго-востоке Украины осталось не более 30 – 35 процентов.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил журналист российского издания «Коммерсант» Максим Юсин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мне как русскому человеку в нынешних границах Украина не нужна, потому что для меня люди из Ивано-Франковска, Тернополя, из Львова – абсолютно чужие во всём. Более того, для меня по психотипу совершенно чужие люди из Винницы, Полтавы и так далее, они другие.

Другое дело, что на Украине есть представители русского психотипа, их много в Донецкой, Луганской областях, Одесской, Харьковской и далее по списку – это полноценные граждане Украины, их ни в коем случае нельзя дискриминировать, в том числе, по языку. Я не верю, что кому-то тут нравится, что людей в Мариуполе, в Харькове поголовно заставляют в школах, больницах, поликлиниках говорить по-украински. Это ненормально», – заявил Юсин.

«Сейчас зачищено политическое пространство настолько, что они проголосовать не могут. Говорят, надо работать с теми людьми, кто готов нас услышать – надо, сердцем я понимаю и согласен. Но когда включаются мозги, включается знание украинской ситуации, давайте снимем розовые очки и признаем, что тех людей, которые готовы нас слышать, воспринимать и проголосовать за те партии, которые более или менее нам симпатичны, их там не больше 30-35 процентов», – добавил журналист.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296
Все новости за сегодня
  • Февраль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть