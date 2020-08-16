16.08.2020, Москва, Михаил Рябов
 
Белоруссия, Политические репрессии, Политические убийства, Права человека, Преследования журналистов
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Российский журналист рассказал, как ОМОН Лукашенко пытал и унижал людей


Белорусский ОМОН в дни разгона оппозиционных акций хватал случайных прохожих и журналистов, после чего жестоко пытал и унижал задержанных, в том числе инвалидов и женщин. О подробностях пережитого в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву рассказал российский журналист Антон Лядов.

По его словам, некоторых пытались забрать медики, однако сотрудники МВД нецензурно угрожали врачам, что сейчас они тоже окажутся в застенках.

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Репортер отметил, что ранее во время своей журналистской работы подвергался задержаниям. Однако нигде, в том числе в авторитарном Китае, не испытывал подобных унижений.

«Это никакой не эксцесс исполнителя. Это система – унижение и избивание», – констатировал Соловьев.

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