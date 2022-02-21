Российский зритель хочет видеть фильмы про отечественных героев

Эксперты рекомендуют киноленты о русских героях, как источники патриотических ценностей.

Россияне всегда бережно чтили память предков. В том числе, отечественный кинозритель проявляет большой интерес к фильмам на историческую тематику. Однако, по мнению экспертов, источником патриотических ценностей могут быть фильмы не только о прошлом, но и настоящем. Фильмы о русских героях нашего времени в последние годы выходят на экраны все чаще, мгновенно привлекая внимание киноманов и критиков.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Главные суперспособности героев таких кинолент – стойкость, мужество, верность принципам. По мнению политиков и педагогов, сюжеты об этом могут стать базой для воспитания положительных моральных качеств у подрастающего поколения. Значимость передачи «правильных» ценностей через кино отмечал министр обороны Сергей Шойгу.

«Это очень и очень достойная работа, работа, которая основана на реальных событиях. Главное, что удалось показать – это мужество, самоотверженность наших военных летчиков, наших военнослужащих», – подчеркивал он после просмотра фильма «Небо», вышедшего на экраны в прошлом году.

Ежегодно в прокат попадает несколько фильмов на подобную тематику, и судя по реакции зрителей, они успешно конкурируют с западными киноновинками. Реальными героями и событиями настоящего времени регулярно вдохновляется съемочная группа Aurum Production. В киностудии уже сняли три фильма по мотивам истории социолога Максима Шугалея. «Шугалей», «Шугалей-2» и «Шугалей-3» рассказывают зрителям о его заключении в ливийскую тюрьму, освобождении и возвращении к работе. Причем, первая часть была отснята на тот момент, когда прототип главного героя находился еще в плену. А в последней зрители могут увидеть камео – реального Максима Шугалея рядом с играющим его актером.

В других фильмах от той же студии образы героев собирательные – это российские инструкторы, которые помогают наладить мир за рубежом. Однако события вполне настоящие, все показанное происходило недавно или происходит на текущий момент. Это киноленты «Турист» и «Гранит» о российских героях, консультирующих армии африканских государств. Кроме того, большой общественный резонанс вызвала военная драма «Солнцепек», рассказывающая о событиях в Украине 2014 года. Картина шокировала зрителей и экспертов своей правдивостью.

В первую очередь такие киноленты смотрят люди, имеющие отношение к военной службе, политики, и попросту неравнодушные патриоты. К примеру, летчик-космонавт, Герой России Михаил Корниенко отмечал, что фильмы вроде «Гранита» помогают формировать здоровое общество. Примеры немногочисленные, так как киноиндустрия зачастую поддается рыночному влиянию.

Военно-патриотические киноленты важны для формирования идеалов и ценностей у подрастающего поколения. Поэтому важен любой вклад, позволяющий снимать больше хороших фильмов с правильным моральным посылом. С этим согласны даже представители российского бизнеса. Известно, что бизнесмен из Петербурга Евгений Пригожин имеет отношение к съемкам некоторых современных патриотических фильмов о русских героях.

Злободневность подобных кинокартин делает их интересными для зрителей, а заложенные в них идеи – еще и полезными. Некоторые политики убеждены, что современные фильмы, основанные на реальных событиях, стоит показывать студентам и школьникам наряду с историческими. Также будет не лишним организовывать встречи ребят с прототипами таких фильмов и съемочными группами.