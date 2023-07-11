Российских чиновников пересадят на отечественные автомобили

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Все бюджетные учреждения и органы власти в обязательном порядке должны закупать автомобили, произведенные отечественными компаниями.

Об этом сегодня на заседании Госдумы РФ заявил спикер Вячеслав Володин, обращаясь к министру финансов Антону Силуанову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как вы отнесетесь, чтобы все бюджетные учреждения, органы власти в обязательном порядке закупали автомобили, произведенные отечественными автомобилестроителями? Линейка сегодня большая, выбор огромный. Давайте постараемся, чтобы в целом все министерства правительства РФ, госкорпорации, регионы, органы местного самоуправления – не только обратили свое внимание на то, что у нас создается свой автопром, но и приняли участие в этом», – сказал Володин.

Он подчеркнул, что ситуация изменилась, и иностранные производители, заходящие на российский рынок, разрешают локализацию.

«Это значит, у нас будут новые рабочие места. В итоге автомобили будут отечественными. Глубокая локализация позволит нам создавать новые предприятия, которые будут работать на конвейер. Здесь крайне важно, чтобы были стимулы для тех предприятий, которые углубляют локализацию. Если мы говорим о больших государственных закупках для органов госвласти, для бюджетных учреждений, надо все-таки ориентироваться на свой отечественный автопром. Тем более в нынешней ситуации вызовов – нам ни в коем случае нельзя кормить наших врагов, которые эти деньги будут использовать на поддержку той же Украины, поставку туда вооружения и техники», – сказал Володин.

Силуанов данное предложение поддержал.

«Полностью поддерживаю эту позицию. Нам для государственных нужд нужно закупать автомобили, которые произведены в нашей стране и состоят из большого количества отечественных комплектующих. Это на 100% верно», — сказал он.

При этом министр напомнил, что сегодня для закупок автомобилей и другой техники существуют ценовые ограничения, но нет ограничений «по локализованности».

«Мне кажется, здесь нужно… с этого начать — вводить соответствующие условия. Мы как Минфин готовы первыми поучаствовать в закупке отечественных автомобилей», — сказал Силуанов.