Российских чиновников подловили на использовании запрещенного мессенджера

24.11.2018, Москва, Максим Карпенко

Представители российской власти продолжают пользоваться запрещенным мессенджером Telegram.

Так, во время выездного заседания Госсовета, которое накануне прошло в Ялте при участии президента Владимира Путина, в кадры СМИ попали гаджеты чиновников, на которых запечатлены извещения из заблокированного мессенджера.

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Авторы телеграмм-каналов заприметили, что российские чиновники читают как оппозиционные, так и провластные паблики.

«В федеральном эфире Россия-1 и НТВ показали Госсовет в Ялте, куда разрешили приносить гаджеты. Пару раз мелькнул «Телеграм» – судя по цвету логотипов каналов, там от Незыгаря и Караульного до Мамковеда и обзоров РБК», — говорится в сообществе «Выборный».

Как сообщал “ПолитНавигатор”, Роскомнадзор внес Telegram в список запрещенных сайтов, а в ФСБ обвинили мессенджер в пособничестве терроризму.