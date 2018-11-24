24.11.2018, Москва, Максим Карпенко
 
Политика, Россия
Просмотров:

Российских чиновников подловили на использовании запрещенного мессенджера

Представители российской власти продолжают пользоваться запрещенным мессенджером Telegram.

Так, во время выездного заседания Госсовета, которое накануне прошло в Ялте при участии президента Владимира Путина, в кадры СМИ попали гаджеты чиновников, на которых запечатлены извещения из заблокированного мессенджера.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Авторы телеграмм-каналов заприметили, что российские чиновники читают как оппозиционные, так и провластные паблики.

«В федеральном эфире Россия-1 и НТВ показали Госсовет в Ялте, куда разрешили приносить гаджеты. Пару раз мелькнул «Телеграм» – судя по цвету логотипов каналов, там от Незыгаря и Караульного до Мамковеда и обзоров РБК», — говорится в сообществе «Выборный».

Как сообщал “ПолитНавигатор”, Роскомнадзор внес Telegram в список запрещенных сайтов, а в ФСБ обвинили мессенджер в пособничестве терроризму.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть