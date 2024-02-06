Российских экстремистов придушат в Белоруссии, а белорусских – в России

Елена Острякова.  
06.02.2024 18:44
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Польша, Россия, Украина, экстремизм


Россия и Республика Беларусь объединят списки экстремистов и экстремистских ресурсов.

Об этом на выставке в Москве заявил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой (на фото), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия и Республика Беларусь объединят списки экстремистов и экстремистских ресурсов. Об этом на выставке...

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«У граждан вызывает недоумение, когда часть ресурсов, признанных экстремистскими, допустим, в России, какие-то сообщения публикуют у нас, или наоборот — которые признаны экстремистскими у нас, публикуют сообщения в России. И в отношении этих структур или людей, которые, допустим сбежали в Россию, не возбуждаются уголовные дела в Российской Федерации либо наоборот…

Конечно, здесь нужна большая координированность силовых ведомств. Думаю, что в ближайшее время это будет решено», – сказал Крутой.

Белорусский политолог Александр Шпаковский назвал объединение списков важной составляющей белорусско – российского сотрудничества в области правоохранительной деятельности и защиты конституционного строя.

«Честно говоря, в настоящем историческом моменте нет времени для того, чтобы разбираться в сортах фейкометов и провокаторов. Нужны синхронные подходы в области правоохранительной деятельности и принципиальная работа по санации информационного поля», – написал Шпаковский в своем тг-канале.

Тележурналист Григорий Азаренок назвал объединение списков «хорошим, важным, нужным и уже давно назревшим решением».

«Потому что польские и литовские центры наших политбомжей собирают донаты на ВСУ. Потому что через каналы инфопомоек вербуются террористы для диверсий и терактов как в Беларуси, так и в России. Потому что враг Лукашенко – враг России. И наоборот. А у нас должен быть общий и полный список врагов. И он будет», – пишет Азаренок.

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