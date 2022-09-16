Российских гонщиков не пускают на ралли «Дакар»

Новые организаторы гонок «Дакар-2023» – международная федерация автоспорта (FIA) требует от участников письменного заявления об осуждении специальной военной операции России на Украине, и могут появиться дополнительные ограничения.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил победитель ралли-рейда «Дакар-2017», серебряный призер ралли-рейда «Дакар-2020» Сергей Карякин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот документ существует уже достаточно давно, но он менял свою трактовку много раз. Там в 9-м пункте говорится, что могут появляться дополнительные ограничения, которые будут применяться к спортсменам из России. Подписанием этого документа не ограничатся. Будут и другие ограничения, и мы даже не знаем, какие. Документ уже кабальный и конституционно нарушает права спортсменов. В российском суде я выиграю, но им все равно на решения наших судов. В западном суде выиграть невозможно, они творят, что хотят. А дальше они возьмут это письмо, растиражируют в СМИ и скажут: российские спортсмены не любят Россию, и поддержки политики России нет ни у кого. Это будет использовано против нас и нашей страны. Это будет очередной патрон в их оружие», – сказал Карякин.

По его словам, из-за отказа от участия в гонках его команда может лишиться спонсоров, но он все равно не подпишет скандальную бумагу.

«Они под 9-м пунктом предлагают все новые ограничения. Мы будем обязаны их подписать для дальнейшего участия. Мы сейчас должны отказаться от флага, от символики, от гимна, от любого упоминания, что мы спортсмены из России. Мы еще должны полностью отказаться от политики нашего государства и тех целей, которые мы преследуем. По сути сказать: жизнь в Европе и на Западе гораздо лучше, чем у нас, и мы не поддерживаем Россию – в этом плане», – пояснил Карякин.

По словам чемпиона России по ралли-рейдам, двукратной победительницы марафона «Шелковый путь» Марии Опариной, из-за позиции организаторов «Дакара» российские участники могут лишиться льготного транша на паром, который перевозит технику.

«Машины должны быть доставлены в один из европейских портов в ноябре. Помимо самого участия в «Дкаре» – есть архисложная логистика по доставке техники. Нам нужно войти в Евросоюз, проехать его, доехать до берега Франции и погрузить технику на паром. Это тоже проблемы. Проблемы с получением визы, учитывая, что прибалтийские страны закрыли въезд для граждан России с шенгенскими визами. Остается одна Финляндия, но оттуда какие-то странные новости звучат. Все крайне печально», – сказала Опарина.

Некоторые автогонщики даже перевыполнили условия FIA. Так, Константин Жильцов сменил гражданство на израильское для того, чтобы у него была возможность выступать на ралли.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не видит ничего страшного в смене спортивного гражданства российскими атлетами.

«С моей точки зрения, спортсмен должен реализовываться. У меня есть пример моей жены Татьяны Навки, олимпийской чемпионки, которая начинала свою карьеру, будучи гражданкой Белоруссии. Она украинка, потом была гражданкой Белоруссии, а потом жила полжизни в США, потому что разваливающийся Советский Союз не мог ей дать возможность соревноваться, и она признательна Америке за это. А потом она стала гражданкой Российской Федерации и получила золотую медаль, поэтому ничего страшного в этом нет», — рассуждал Песков.

Его слова возмутили экс-депутата Госдумы Вячеслава Лысакова.

«Странно, что такой крупный чиновник не знает, что не существует никакого спортивного гражданства. Есть просто гражданство конкретной страны. И либо ты, если это твоя Родина, её гражданин и выступаешь за неё, либо меняешь гражданство и представляешь интересы уже другой страны, защищая её честь на международных соревнованиях. Есть и второе объяснение позиции Пескова. Он всё знает, но вводит людей в заблуждение, защищая тех, кто “испугался” до крайней степени. До получения гражданства другой страны…», – написал Лысаков в своем ТГ-канале.

Его поддержала актриса Мария Шукшина.

«А вот, если представить, что такое предложение поступило китайским спортсменам? Полагаю, что вся команда в полном составе в негодовании отказалась бы. Вот вам и различие в странах с крепкой национальной идеей и без нее. В условиях запрета на государственную идеологию, спортсмены поступают в соответствии со своими личными приоритетами», – написала Шукшина.

Ралли-рейд пройдет с 31 декабря по 15 января в Саудовской Аравии. 2 марта международная федерация автоспорта из-за боевых действий на Украине запретила спортсменам из России и Белоруссии соревноваться под флагами своих стран и проводить любые международные соревнованиях в странах. Согласно заявлению на сайте FIA, теперь российские и белорусские гонщики могут участвовать в соревнованиях только при «нейтральном» статусе, под флагом федерации и при условии «соблюдения принципов мира и политического нейтралитета ФИА».

Вскоре после этого команда «Формулы-1» Haas разорвала контракт с титульным спонсором, российской компанией «Уралкалий», и российским пилотом Никитой Мазепиным. Примечательно, что челнинская гоночная команда «КАМАЗ-Мастер» никаких писем от FIA пока не получала.