19.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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Российских рыбаков в Азовском море взяли под охрану пограничники

Крымских рыбаков, выходящих на промысел в Азовское море, охраняет Погранслужба ФСБ России.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил глава Крыма Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, моряки смогут беспрепятственно выходить в море, не опасаясь повторения сценария с задержанием судна и экипажа украинскими пограничниками.

«Смогут выйти, никаких сомнений нет. В данном случае мы синхронизировали действия с Пограничной службой Российской Федерации, с Черноморским флотом. Будут предприняты меры по охране наших рыбаков в той зоне, где они будут заниматься отловом биоресурсов. Уверен, что ситуация больше не повторится», – заявил Аксенов.