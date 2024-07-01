Российских мусульман выжили из московских мечетей мигранты-салафиты

Елена Острякова.  
01.07.2024 19:23
  (Мск) , Москва
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Дзен, Миграция, Общество, Политика, Религиозный экстремизм, Россия, Скандал, Сюжет дня


Московские мечети захвачены салафитами и вакхабитами, выдавленные местными правительствами из Средней Азии.

Об этом в интервью информагентству «БелТА» заявил геостратег Андрей Школьников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Московские мечети захвачены салафитами и вакхабитами, выдавленные местными правительствами из Средней Азии. Об этом...

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«Местные татары, башкиры, те же кавказские народы в эти мечети ходить не могут, потому что они не понимают ничего. На татарском языке там уже практически ничего не говорится и не делается. Там идет именно салафитское», – сказал Школьников.

Он считает, что в лице мигрантов Россия сталкивается с исламским глобализмом. Его адепты хотят переделать весь мир под арабские традиции, причем упрощенные традиции «бедуинов в пустыне».

«Они все дома – светские, борода побрита, усы побриты. Приезжая сюда, они на салафитский манер отпускают бороды, выбривают усы, коротенькие штанишки, заматывают женщин так, что один только нос виден. Это нетрадиционно», – сказал Школьников.

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