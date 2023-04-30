Российских офицер рассказал, как уберечь от нацистских терактов себя и близких

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Жители России должны быть бдительными и помнить об угрозе терактов со стороны укронацистов, которые готовы на любую гнусность, в том числе массовые убийства в праздничные дни и вербовку детей.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил офицер запаса ВС РФ Олег Шаландин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам на 9 мая [ВСУ] готовят некоторый сюрприз, это однозначно. На период этих праздников. Поэтому нужно быть очень аккуратным. Хотел бы предупредить наших зрителей, и чтобы они предупредили своих знакомых и родных – если вы видите в небе дрон, лучше отойдите куда-нибудь в сторону, и тут же звоните в полицию с указанием своего местоположения и времени, когда вы это видели», – сказал офицер.

Он подчеркнул, что на территорию РФ наверняка просочилось немало украинских агентов и диверсантов.

«Наверняка есть скрытые ячейки, которые просочились. Всех отсечь невозможно, это должна идти более глубокая работа. Те, кто находится со статусом беженцев на территории России, наверняка среди них есть люди, заинтересованные в работе на СБУ», – добавил Шаландин.

Также офицер запаса посоветовал родителям внимательно следить за своими детьми, так как СБУ часто вербуют несовершеннолетних, и толкают их на совершение преступлений.

«Плюс если у вас есть дети десятилетние и чуть постарше – если вы ими не можете управлять, и они склонны самостоятельно принимать решения – обратите внимание, чем они занимаются. Проверьте их компьютеры, гаджеты. Я просто отвожу от беды, которая может быть. У нас на днях задержали молодых людей 12-13 лет, которые собирались совершить диверсию на железной дороге. Это серьёзные вещи», – подытожил он.