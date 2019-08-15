Российских пилотов летевшего в Крым самолета поместили на украинский «Миротворец»

15.08.2019, Киев, Владимир Гладков

На скандальном украинском сайте «Миротворец» опубликовали личные данные пилотов самолета «Уральских авиалиний», которые сумели посадить на кукурузное поле борт с отказавшими двигателями и спасти более двухсот жизней.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-нардеп от ПР Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Редко меня удивляет то небольшое количество «украинцев», которые исповедуют идеи ненависти, злости, смерти и горя, но сегодня эти ребята превзошли себя!

И так, летчики-герои, которые своими умелыми действиями спасли больше 200 жизней попали на «Миротворец». Я честно, друзья, не поверил когда увидел в СМИ. Думал фейк и вброс. Ну не до такой же степени там конченные»

С российских серверов зайти на этот говносайт нельзя. Пришлось звонить в Украину, просить, чтобы проверили оттуда – до последнего был уверен, что «кремлевская пропаганда разжигает» … нет, друзья, это правда – вот скриншоты», – написал Журавко.

По словам нардепа, сначала от увиденного ему стало мерзко, а потом он понял, что это «очередное доказательство, что мы на верном пути».

«Потому что, когда фактическую победу Жизни над Смертью записывают во враги этих ублюдков, то значит Жизнь, Добро, Свет, Любовь, Правда – все эти вещи им не милы и чужды. Был бы сегодня жив Иисус – его бы на «Миротворец» поместили бы за то, что Он был зрадником и призывал «не убей» и «люби ближнего своего»!

Спасибо, Миротворец, что ты в очередной раз пробил уже самое дно ада, которое только возможно, и показал нам всем, что борьба против вас – это борьба за Жизнь и Свет», – добавил он.

«Ну и конечно, хочу заверить всех, что это отребье, которое ведет подобные сайты, ложно называет себя «патриотами» или даже «украинцами» – это упыри без стада и без племени! Поедатели смерти и танцоры на костях!

Заверяю вас, друзья, что настоящие украинцы, как и все нормальные люди, рады за то, что все выжили, желают всем, кто был на борту всего лучшего и, конечно, восхищаются профессионализмом и мужеством экипажа!» – подытожил Алексей Журавко.