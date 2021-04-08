Российских призывников научат метко стрелять и метать лопатки

08.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Теперь в российской армии новобранцев будут учить навыкам и приемам, которыми обладают бойцы спецназа, для чего в вооруженных силах введен новый предмет подготовки – армейская тактическая стрельба, которой будут обучать солдат, суворовцев и даже школьников.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью Российской газете» рассказал генеральный секретарь Федерации армейской тактической стрельбы в России, председатель общественной организации «Московские суворовцы» Дмитрий Нестеров.

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«Призывников в России будут учить таким специальным приемам заранее, с помощью военно-прикладного спорта «Армейское тактико-стрелковое многоборье». Это нужно для того, чтобы во время службы военнослужащий умел обращаться с оружием безопасно, а самое главное, эффективно», – рассказал Нестеров.

Он добавил, армейская тактическая стрельба – это не только и не столько стрельба, а целый комплекс действий, направленных на выполнение боевой задачи.

«Рукопашный бой, метание ножа и саперной лопатки, стрелковая подготовка, оказание первой доврачебной помощи и выполнение тактических задач, – уточнил собеседник газеты. – Которые выполняются как одним бойцом, двойкой, так и группой. Сами упражнения построены так, чтобы оценить навыки по быстрому обнаружению целей, выбору выгодной позиции для их поражения, перемещению на дистанции и точному поражению целей».

При подготовке будет использован не только опыт спецподразделений, но и советские наработки.

«Стоит вспомнить, что еще в СССР такой подготовке молодых людей уделяли особое внимание. Для этого был создан Осоавиахим, ДОСААФ, были стрелковые нормы ГТО для всех. Стрелковые тиры были в каждой школе, каждом вузе, почти на каждом предприятии устраивались военно-прикладные соревнования. Почему-то тогда ни у кого не возникало сомнений, надо уметь стрелять или нет. И я уверен, что во время Великой Отечественной войны это многим спасло жизни», – подчеркнул Нестеров.

При этом он уточнил, что во время тренировок военнослужащие будут использовать штатное оружие своего вида, рода войск – автомат, пистолет, снайперскую винтовку и другое, а юниоры – только оружие с пневмоприводом или тактико-огневой (лазерный) комплекс имитации стрельбы.