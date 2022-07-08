Российских сенаторов призвали не купаться летом в Азовском море

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Новости Украины

Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак призвал сенаторов РФ в летние месяцы посетить ЛДНР и Херсонскую область.

Об этом он заявил сегодня на заседании верхней палаты российского парламента. «Многие регионы взяли шефство над территориями Донбасса — предлагаем сенаторам подключиться к работе на этих территориях по синхронизации законодательства, по организации работы избирательных комиссиях. Прошу всех сенаторов продолжить гуманитарную миссию. При этом просьба понимать, что это не отпуск и не поездка на курорты Азовского моря. Надо быть готовым ехать туда не на несколько дней, а всерьез до полного достижения результата. Прошу отнестись к этому всерьез и с полной самоотдачей», — предупредил Турчак.

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По его словам за последние месяцы в Донбасс было направлено 10 тысяч тонн гуманитарных грузов, в том числе, пиломатериалы. Многие сенаторы лично направляли технические средства разведки. В регионе открыто 24 гуманитарных пункта.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поблагодарила сенаторов, за помощь Донбассу и

Присоединилась к просьбе Турчака.

«Людям важна и психологическая поддержка, и понимание, что мы все относимся к этому очень серьезно. Я поддерживаю предложение, чтобы вы посетили Донецк и Луганск не просто для галочки как экскурсии. Это должны быть серьезные продуманные повестки: поддержка местных органов власти, оказание содействия в организации. Знаете, иногда много говорят, а на деле оказывается, что многое не так. Надо проверить, подключиться и узнать, в чем конкретно есть нужда: стройматериалы, медикаменты, как идет подготовка детей к 1 сентября и так далее. Это наша серьезная общая задача — как можно быстрее наладить там мирную жизнь», — сказала Матвиенко