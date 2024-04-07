Российских спортсменов, колеблющихся по поводу Олимпиады, призвали брать пример с Крыма

Любовь Смирнова.  
07.04.2024 23:48
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Россия, Санкции, Спорт


Международный олимпийский комитет полностью отказался от олимпийских принципов, олицетворением которых теперь может стать Россия. Об этом в эфире «Крым 24» заявил мастер спорта международного класса, руководитель международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» Михаил Паллер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Международный олимпийский комитет полностью отказался от олимпийских принципов, олицетворением которых теперь может стать Россия....

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«Не надо с шулером играть за одним столом – он вас всё равно обманет. Поэтому надо создавать свои системы, я бы даже их не назвал альтернативными, просто свои. Они девальвировали олимпийские принципы? Будем мы их продвигать. Если мы будем на достаточной высоте это поддерживать, то будем образцом. Нам не надо у них красть олимпийскую символику или еще что-то. Принципы – это принципы, ты их либо поддерживаешь, либо нет. Либо живёшь по ним, либо не живёшь. Поэтому здесь не надо каких-то лишних сомнений – надо вырабатывать долговременную стратегию и пошагово её реализовывать», – отметил он.

Российским спортсменам стоит брать в пример крымчан, которые в 2014 году сделали выбор в пользу Родины, зная, что в спорте их ждет дисквалификация.

«Мы в Крыму и в Севастополе вообще как-то с трудом понимаем колебания россиян, которые изначально были россиянами. Потому что мы понимали, на что идём, когда мы свою позицию на референдуме выражали. Мы прекрасно знали позицию международных федераций, нас сразу предупредили, что будет дисквалификация и всё такое прочее. И мы на эту дисквалификацию пошли и попали, она была применена. И все это знают. Поэтому как-то знаете, сейчас это слушать немножко странно. Мы с этой страной воссоединились, и мы хотели бы быть с единомышленниками.

Что касается вот этих действий МОК, это такая грубая спекуляция на том, что они отрицают и порицают действия нашего правительства, и любой, кто в какой-то мере с этим соглашается, автоматически присоединяется к лагерю противников. Они нас же хотят спровоцировать, чтобы лучшие представители спорта себя в этом свете показали», – заключил Паллер.

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