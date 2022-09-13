Российских военных, бросивших неповрежденную технику, требуют отдать под суд

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В зоне проведения СВО большая проблема с халатностью и дезертирами – так называемыми «пятисотыми», то есть бежавшими и бросивших технику, поэтому необходимо разработать нормативную базу для наказаний.

Об этом в эфире «Соловьев Live» заявил военкор Александр Сладков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Нужно сделать некоторые шаги по сохранению боеприпасов. Ну, что такое? Выгружают на траву, бац – и всё! Я вообще предлагаю ввести военно-полевые суды и отдельную нормативную базу к ним. Это не значит, что «Надо расстреливать!», я не это имею в виду. Но расправа должна быть, как это принято у нас, у «азиатов», быстрой, скорой. Ну, во время Великой Отечественной войны совсем жёстко было, и, наверное, правильно, но мы ещё не дошли до такой ситуации. Плюс ко всему 500-е», – отметил Сладков.

«Обосравшиеся?» – уточнил Владимир Соловьёв.

«Да. Термин-то правильный. Суть в том, что этих тоже надо сразу наказывать. И надо нормативную базу принять именно для СВО», – заявил военкор.

«Когда я вижу наши брошенные танки – даже не взорвали, у меня всегда вопрос, за кем они были закреплены, и почему так произошло», – добавил Соловьёв.

Признавали, что ВС РФ при отступлении в ходе прорыва ВСУ в Харьковской области оставляли неповрежденную технику и российские военные эксперты.

«С украинской стороны публикуют фотографии трофейной техники взятой в ходе прорыва под Балаклеей. Часть повреждена, но речь идет о нескольких десятках единиц гусеничной и колесной техники, включая САУ, РСЗО, различные ББМ и грузовики», – писал обозреватель Борис Рожин.

А военный публицист Владислав Шурыгин считает, что за оставленную технику должна быть ответственность:

«С генералов свой спрос, но с тех, кто, отступая, не уничтожил оставляемую технику, не взорвал склады, должен быть свой спрос. У тыловиков время точно было!»