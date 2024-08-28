Российским айтишникам-релокантам советуют готовиться к проблемам вслед за Дуровым

Прецедент с арестом Павла Дурова показательный для всех российских IT-шников, которые до сих пор «наяривают на паспорта стран Евросоюза, на светлый Западный мир».

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал автор блога «Китайский СвяZной», публицист Руслан Карманов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Прецедент достаточно показательный. На следующий день после того, как задержали Дурова, глава соцсети Rumble улетел из Евросоюза. Сказал, что «дело пахнет керосином», и, наверное, он будет следующим, раз можно именно административного руководителя привлечь – и сходу лично выкатить огромный список обвинений. В Китае, кстати, замечательно шутят: показывают фотографии моджахедов на Toyota и говорят, что гендиректору Toyota тоже в Европу ездить не надо. Потому что все исламские террористы пользуется джипами Toyota, прикрутив к ним пулеметы. И директора тоже можно арестовать, ведь он фактически соучастник всех этих преступлений», – указал обозреватель.

По его оценке, позиция Франции в обвинениях Дурова крайне слабая. Понятно, что его арестовали не по желанию Франции, а потому, что сверху «серьёзные дяди так сказали». Но у Дурова не может быть никаких супердоступов к платформе, поскольку главный технарь – его брат. И он во Францию не поехал. В Telegram есть возможность удалённой зачистки сообщений, чем, скорее всего, уже воспользовались технические специалисты. И то, что попало в руки полиции, не содержит ни логинов, ни сохранённых файлов.

«И что они будут именно с Павла как с административного контакта получать – непонятно. Более того, гражданство французское у него наградное, из него можно выйти. И, грубо говоря, если он сейчас выйдет и заявит, что больше не хочет быть французским гражданином, они немедленно теряют над ним юрисдикцию. Потому что сейчас вся схема-то основана на том, что у него гражданство Франции, поэтому они другие гражданства игнорируют и говорят – это наш гражданин, что хотим, то и делаем», – подчеркнул Карманов.