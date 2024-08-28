Российским айтишникам-релокантам советуют готовиться к проблемам вслед за Дуровым

Любовь Смирнова.  
28.08.2024 16:43
  (Мск) , Симферополь
Просмотров: 393
 
Tехнологии, Беспредел, Дзен, Запад, Интернет, Общество, Политика, Политические диверсии, Политические репрессии, Произвол, Россия, Скандал, СМИ, Соцсети


Прецедент с арестом Павла Дурова показательный для всех российских IT-шников, которые до сих пор «наяривают на паспорта стран Евросоюза, на светлый Западный мир».

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал автор блога «Китайский СвяZной», публицист Руслан Карманов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Прецедент с арестом Павла Дурова показательный для всех российских IT-шников, которые до сих пор...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Прецедент достаточно показательный. На следующий день после того, как задержали Дурова, глава соцсети Rumble улетел из Евросоюза. Сказал, что «дело пахнет керосином», и, наверное, он будет следующим, раз можно именно административного руководителя привлечь – и сходу лично выкатить огромный список обвинений.

В Китае, кстати, замечательно шутят: показывают фотографии моджахедов на Toyota и говорят, что гендиректору Toyota тоже в Европу ездить не надо. Потому что все исламские террористы пользуется джипами Toyota, прикрутив к ним пулеметы. И директора тоже можно арестовать, ведь он фактически соучастник всех этих преступлений», – указал обозреватель.

По его оценке, позиция Франции в обвинениях Дурова крайне слабая. Понятно, что его арестовали не по желанию Франции, а потому, что сверху «серьёзные дяди так сказали». Но у Дурова не может быть никаких супердоступов к платформе, поскольку главный технарь – его брат. И он во Францию не поехал. В Telegram есть возможность удалённой зачистки сообщений, чем, скорее всего, уже воспользовались технические специалисты. И то, что попало в руки полиции, не содержит ни логинов, ни сохранённых файлов.

«И что они будут именно с Павла как с административного контакта получать – непонятно. Более того, гражданство французское у него наградное, из него можно выйти. И, грубо говоря, если он сейчас выйдет и заявит, что больше не хочет быть французским гражданином, они немедленно теряют над ним юрисдикцию. Потому что сейчас вся схема-то основана на том, что у него гражданство Франции, поэтому они другие гражданства игнорируют и говорят – это наш гражданин, что хотим, то и делаем», – подчеркнул Карманов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Август 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть