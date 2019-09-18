18.09.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Запад, Общество, Политика, Россия
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Российским либералам досталось от Жириновского за подрыв государства

Российская прокуратура должна была опротестовать участие «Яблока» в выборах в Мосгордуму и поставить вопрос о запрете партии, которая выступает против территориальной целостности РФ.

Об этом на пресс-конференции в кулуарах Госдумы заявил лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Навальный поработал, потоптался на политическом поле и дочурку повёз в США учиться. Там программу посмотрит, что ему дальше делать, получит деньги за работу по разрушению страны и потом вернётся.

Соболь поехала отдыхать в Португалию, там же отдыхает Ксения Ларина – погавкали на радио «Эхо Москвы» и поехали опять к хозяевам», – заметил Жириновский.

Также, касаясь темы российских либералов, политик не мог не упомянуть партию «Яблоко».

«Прокурор Москвы должен был бы опротестовать участие «Яблока» в выборах, а Генпрокурор должен был поставить вопрос о запрете этой партии, которая выступает против территориальной целостности нашей страны. Это же идиотизм!

Явлинский говорит: «Надо провести ещё один референдум, надо провести международную конференцию», что, не понимаешь, что это часть России? Ты во Львов свой поезжай, там проводи конференции и референдумы», – предложил лидер ЛДПР.

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