Российским правозащитникам поручено выходить на международную арену

07.12.2022  19:42 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Донбасс, Общество, ООН, Политика, Права человека, Произвол, Россия, СМИ, Спецоперация, Украина


Международные институты, призванные обеспечивать и поддерживать права человека,
8 лет игнорировали обращения российских правозащитников о гуманитарной трагедии на Донбассе.

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Международные институты, призванные обеспечивать и поддерживать права человека, 8 лет игнорировали обращения российских правозащитников...

Об этом сегодня на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Делали вид, будто все они разом ослепли или оглохли. И только после начала специальной военной операции СПЧ ООН, Совет Европы, другие так называемые правозащитные организации внезапно «прозрели» и беззастенчиво стали демонстрировать свою циничную ангажированность, перекладывать вину с больной головы на здоровую, как у нас говорят.

Всё это означало, что эти структуры не способны выполнять свои уставные задачи. Ввиду их очевидной предвзятости Россия была вынуждена отказаться от членства в ряде этих организаций. Мы видим, что доктрина прав человека используется для разрушения суверенитета государств, для оправдания западного политического, финансово-экономического и идеологического доминирования», – сказал Путин.

Он предложил СПЧ самому стать эффективной международной площадкой, на которой можно было бы бороться «с откровенным расизмом и агрессивной русофобией, с наглой ложью и подлыми, без всякого преувеличения, подлыми подделками, которые распространяются зарубежными СМИ и другими пропагандистскими ресурсами».

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