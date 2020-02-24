24.02.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Россия, Скандал, Экономика
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Российским собственникам запрещают платить в Белоруссии нормальные зарплаты


Власти Белоруссии директивно запретили руководству ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» выплачивать белорусскому персоналу зарплаты на уровне России.

Об этом в эфире youtube-канала PolitWera заявил полковник запаса Владимир Трухан, участник рабочей группы по созданию российской региональной группировки войск (сил) в Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Газпром» первое, что сделал – посмотрел на зарплаты белорусов, которые обслуживают газопровод. Три дня плакал, выжимая наволочки, и решил эту зарплату поднять в три раза. На что «Газпрому» сказали: только в два», – сказал Трухан.

По его словам, это не единичный случай на предприятиях с российскими собственниками.

«Мне рассказывали люди, которые зашли в Беларусь и открыли небольшой бизнес в каком-то небольшом городишке. Они сразу решили поставить зарплаты примерно по уровню российских. Их вызвали в райисполком и сказали: вы что, охерели, ты понимаешь, что сначала все к тебе побегут, а потом будут демонстрации протеста. Пригрозили задушить, если он так сделает. Так вот Беларусь борется за 500 долларов заработной платы», – сказал Трухан.

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» — дочернее предприятие «Газпрома», занимающееся газоснабжением потребителей в Белоруссии и транспортировкой газа.

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