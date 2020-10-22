Российским судьям и сотрудникам спецслужб запретили иметь счета за границей

22.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Российский парламент принял законопроекты, запрещающие судьям и сотрудникам спецслужб РФ иметь имущество и денежные счета за границей.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания Госдумы РФ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Первые два документа представил официальный представитель президента РФ в Госдуме Павел Крашенинников.

«В данном случае предлагается порядок реализации полномочий нового президента, которые закреплены в Конституции РФ о прекращении полномочий отдельных категорий судей. В частности, речь идёт о председателях и заместителях председателей Конституционного суда, Верховного суда, кассационных и апелляционных судов…

Президент может инициировать процедуру в случае совершения судьёй поступка, порочащего честь и достоинство судьи, а также в иных случаях, свидетельствующих о невозможности осуществления судьёй своих полномочий.

Соответственно, закреплён перечень оснований. К ним относятся совершения поступка, порочащего честь и достоинство судьи, несоблюдение требований, ограничений и запретов, прекращение гражданства, нарушение судьёй или его супругом или детьми запрета открывать и иметь счета, занятия деятельностью, несовместимой с должностью судьи. Этот перечень достаточно большой», – сказал Крашенинников.

В ходе голосования инициативу поддержали все присутствующие парламентарии – 398 человек. Документы были приняты в первом чтении.

После чего в Госдуме вынесли законопроекты, вводящие ограничения на приобретение сотрудниками ФСБ и органов внешней разведки имущества за границей. Их также представил Павел Крашенинников.

«Мы также сгруппировали (законы – прим. ред.) У нас есть поправки в Закон о Федеральной службе безопасности и внешней разведке, и есть поправки в Федеральный закон о безопасности. Эти законопроекты носят системный характер. Безусловно, здесь серьёзные правовые последствия после принятия каждой нормы», – сказал он

По его словам, данными законопроектами вводится запрет на исполнение в РФ решений межгосударственных органов, если они противоречат российской Конституции. Также они вводят ограничения на приобретение сотрудниками ФСБ и органов внешней разведки имущества за границей.

Эти законы также были приняты единогласно.