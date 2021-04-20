Российским туристам вместо Турции предлагают Белое море

20.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Альтернативой Турции, авиасообщение с которой приостановлено, для россиян могут быть не только черноморские курорты, но и северные регионы РФ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Российская газета».

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Отмечается, что туроператоры Архангельской области пользуются моментом и зазывают россиян на Белое море, в числе новых предложений – самый разный отдых, включая пляжный.

«Летние фото с острова Ягры в Северодвинске вполне можно принять за сочинские: людей на пляже столько, что яблоку негде упасть. Причем купаются даже по ночам, поскольку они на Севере белые. Самое подходящее место для отпуска – побережье Онежского полуострова. Как раз в этом сезоне там открывается новый туркомплекс, в котором есть все для комфортного отдыха – от wi-fi до шезлонгов. А вместо стандартного «все включено» – местная кухня с морской рыбой и дикоросами», – пишет газета.

«Хотя у нас арктическое море, здесь много теплых солнечных дней. К июлю вода прогревается до 18-20 градусов, а воздух – до 25. Пляж песчаный. Воздух насыщен йодом. Комаров на побережье не бывает. Белое море всегда разное, можно бесконечно наблюдать за приливами и отливами, закатами и рассветами», – описывает достоингства северного отдыха представитель туркомплекса Елена Заварзина.

Также предлагается отправиться на катере к необитаемым островам, где можно встретить белого кита, морского зайца или нерпу.

«В пандемию вырос спрос на активный отдых, – отмечает директор каргопольского турбюро Радик Аднобаев. – Тур с рыбалкой мы так и назвали: «Штурмуя Белое море», поскольку оно часто бывает неспокойным. Участники надевают гидрокостюмы и в надувных лодках с моторами отправляются на промысел. По возвращении улов туристов жарят для них прямо на берегу”.

Также туроператоры предлагают отправиться в путешествие по старинным поморским деревням, где сохранились деревянные храмы XVII-XVIII веков.

Главные проблемы туриста на Севере – неважные дороги и отсутствие мобильной связи в отдаленных уголках.

«Но даже в этом есть свои плюсы. Бездорожье оборачивается возможностью прокатиться на весьма экзотичном транспорте. Например, на трэколе – плавающем вездеходе. Некоторые туры включают передвижение на квадроцикле, катере и знаменитом биплане Ан-2, с которого можно разглядеть даже тюленя в море. Возможность отдохнуть от интернета и телефона тоже порой дорогого стоит. На Север едут за тишиной и полной перезагрузкой. Недаром в последнее время к этим краям присматриваются организаторы йога-туров», – резюмирует «РГ».