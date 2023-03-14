Российским войскам нужна другая мотивация – Безсонов

России нужно менять мотивацию своих солдат, которым нужно объяснять, что они ушли на войну и сегодня рискуют своей жизнью не в борьбе с нацистами, не защищая далекий для них народ Донбасса, а для того, чтобы война не пришла в их города.

Об этом в эфире интернет-канала «Необыкновенный царизм» заявил бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По мнению Безсонова, СВО была упреждающим ударом, поскольку Украина готовилась атаковать Россию.

«Во-первых, я более чем уверен, что нам нужно продвигать мотивацию наших бойцов, в первую очередь. Я в последние месяцы пытаюсь свою позицию высказать, что каждый солдат российской армии, Россия – Донбасс, там понятно, там ребята знают, за что они сражаются. Но приходят мобилизованные или кадровые военные из Самары, из Тамбова, Тулы, Дальнего Востока, им говорят: «Вот там нацисты, нам нужно победить нацизм на Украине». Им не пофиг на нацизм на Украине? Пусть там будет хоть гей-прайд какой-то. По сути, это не является мотивацией. Защита русских, защита Донбасса и так далее – это какие-то незнакомые люди, которые далеко живут, а тут у меня дети есть, семья, я сейчас пойду, погибну за кого-то, и страдать будут все мои родные, кого я знаю. Тоже мотивация слабая, мало кто может пойти, учитывая, что 30 лет после развала Союза все наши страны воспитывали в капитализме общество потребителей. И тут ты должен кого-то там защитить, учитывая, что тебя учили 30 лет не каким-то высоким ценностям, а именно потребительству. Поэтому нужно доносить бойцам, что вы ушли на войну для того, чтобы война не пришла к вам, потому что ваш город, ваш дом, Украину объективно готовили все эти годы для того, чтобы она стала острием копья против русского медведя. Военная операция сработала на опережение, если бы ее не было, то Украина напала бы, в любом случае это произошло бы. Но тогда она была бы готова. И они в марте уже планировали атаку на Донбасс, они это не скрывают и документы есть. Дальше они бы не остановились на Донбассе, они пошли бы дальше – Крым, они неоднократно с 14-го года заявляли, что Кубань, Ростовская область, Краснодарский край – это все казачество, Область Войска Донского, это все украинская территория. Им бы американские хозяева не позволили остановиться, не для того туда миллиарды вливаются, десятки миллиардов, уже сотни, наверное. Поэтому главная мотивация – вы ушли на войну для того, чтобы война не пришла к вам в города», – заключил Безсонов.