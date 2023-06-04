Российским журналистам хотят запретить показывать последствия обстрелов Шебекино
Поскольку в Киеве понимают обречённость обещанного широкомасштабного наступления ВСУ, украинские неонацисты выбрали тактику нанесения множества раздражающих ударов.
Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил доктор политических наук Игорь Скурлатов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«ВСУ боятся выступать [в наступление], боясь разгрома, как это было в 2014 году. И в связи с этим они решили применить следующую тактику: наращивать вооружение, военную помощь западных стран, и одновременно пытаться сеять в городах России страх.
То есть здесь военные действия переплетаются с информационно-психологической борьбой. В этом ряду и повторные обстрелы Москвы, и другие города России, Шебекино», – сказал Скурлатов.
Он подчеркнул, что некоторые российские СМИ только помогают украинским пропагандистам распространять панические настроения.
«Цель – посеять панику и страх среди населения, пользуясь тем, что информационная война нашими медиа ведётся не совсем удачно, а у украинцев в этом плане есть преимущество. Поэтому любой снаряд сразу освещается во всех телеграм-каналах.
И, как ни странно, эту истерию очень часто подхватывают военкоры, которые вроде как получают зарплату от нашего государства. Это недопустимо и говорит о том, что нет целостного подхода к отражению таких информационно-психологических атак», – добавил эксперт.
«Рвётся там, где тонко. И враг решил малыми силами одерживать победу там, где он может её одерживать. Но мы быстр приспосабливаемся к такой информационно-психологической атаке, и, например, объявили Шебекино серой зоной.
И правильно сделали, так и надо поступать – никаких корреспондентов, душераздирающих кадров, плачущих людей, чего и добивается эта киевская хунта. Это шаг в верном направлении», – подытожил Скурлатов.
Спасибо!
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