Российско-американские отношения потеряли всякую человечность

10.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Американцы и россияне стали воспринимать друг друга не как просто людей, а как представителей противодействующих государств.

Об этом в ходе международного форума «Примаковские чтения» заявила руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН, кандидат политических наук Виктория Журавлёва, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вся суть российско-американского конфликта – это то, что здесь нет отношений, это про конфликтное взаимодействие государств, это про конкурентное взаимодействие двух держав, это не про отношения. Потому что отношения требуют человеческого уровня. Это то, что, на мой взгляд, полностью отсутствует в российско-американской тематике, в российско-американских взаимодействиях…

Сегодня пик этого противостояния привёл к тому, что мы наблюдаем дегуманизацию российско-американских отношений, которая состоит в том, что мы перестаём воспринимать друг друга как людей. Американцы для нас больше не люди, россияне для американцев больше не люди, они представляют государство, с которым твоё государство находится в противодействии. И представить этих граждан этой страны в человеческом виде становится всё сложнее», – сказала Журавлёва.

При этом, по её словам, оба государства видят друг в друге образ врага.

«Очень популярная для российско-американского взаимодействия тема врага. Враг №1 для американцев в последние несколько лет этого продолжающегося на острой фазе конфликта – это Россия. Россия вышла на первую строчку, обогнав и Северную Корею, и Иран, и даже Китай. 73% американцев негативно рассматривают Россию, негативно к ней относятся. В России США также занимают первое место в ранжировке врагов, обогнав Украину, цифры меньше, но они незначительны, не меняют сути. Большинство россиян воспринимают США, как основного врага государства. И это отражает суть нашего конфликта, мы воспринимаем друг друга через государства. Человеческого уровня в этих отношениях нет», – подытожила политолог.